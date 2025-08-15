Destacó que el departamento «tiene un acervo cultural muy importante»

En la última sesión de la Junta Departamental de San José, el edil nacionalista por la Lista 905, Hugo Campiño, reflexionó acerca de los dichos de la intendenta Ana Bentaberri, en entrevista con San José Ahora.

En ese marco, propuso el incremento de cartelería explicativa, en lugares históricos de San José: «Hay un acervo muy importante cultural e histórico en el departamento, y uno de los hechos, es que algunos lugares deberían revalorizarse. Por ejemplo, la Quinta del Horno, donde nació el éxodo del pueblo oriental, o también las Sierras de Mahoma, buscarle alguna solución para que se vuelvan a abrir al publico«

Añadió que la comisión del Patrimonio, la dirección de Turismo, y la dirección de Obras, pueden trabajar en este tema: «Creo que en el lugar del éxodo del pueblo oriental, hay una placa que no tiene absolutamente nada, y tendría que tener ese barrio alguna plazoleta o iluminación que destaque el lugar histórico«.