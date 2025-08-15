El Espacio Cultural Ignacio Espino anuncia un espectáculo musical doble para este sábado 16 de agosto, con entradas disponibles en línea y boleterías

El Espacio Cultural Ignacio Espino (ECIE) informó que el próximo sábado 16 de agosto a las 20:30 horas se presentará en la sala Mtro Ernesto Pérez el espectáculo musical “Los Cueritos + Pájaro”.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.ecie.com.uy o en las boleterías del ECIE. Desde la administración del espacio cultural invitaron al público a disfrutar de esta propuesta, que forma parte de la temporada 2025 de la sala.

Para conocer más sobre este y otros eventos programados, los interesados pueden ingresar al portal oficial del ECIE en la sección espectáculos en sala, disponible en www.ecie.com.uy/