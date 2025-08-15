El senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, las aceptó.

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera hablaba este viernes en radio Universal del incidente con Sebastián Da Silva, cuando el legislador del Partido Nacional llamó, pidió para salir al aire y pidió disculpas públicamente. Viera las aceptó.

El siguiente es el diálogo entre los dos senadores que protagonizaron un duro choque en la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Viera acusó a Da Silva “de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado el país como es Conexión Ganadera”, el senador blanco respondió: “puto de mierda”.

Este viernes en el programa Punto de Encuentro, Da Silva llamó y le dijo a Viera: “Vos sabés que la pasión… la verdad loco te pido disculpas”.

La alusión al 115 es al artículo de la Constitución que el Frente Amplio analiza evocar para eventualmente proponer una sanción a Da Silva, que podría llegar a la expulsión del Senado, aunque para ello se requieren dos tercios de votos que el oficialismo no tiene.

Dicho todo esto, Viera respondió: “Agradezco tu sinceridad… y acepto las disculpas”.