Las predicciones del horóscopo del sábado 16 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del sábado 16 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Intentarás algunos cambios importantes pero te encuentras solo para realizarlos. No te apene y lánzate a esa aventura que luego serán muchos los éxitos recogidos. Es tu día para el éxito.

TAURO

No confíes tanto en la suerte y dedícate a ser más observador a la hora de entablar una nueva relación. Tu imagen personal será vital en todo objetivo que plantees. La noche depara sorpresa de amor.

GÉMINIS

Cualquier palabra dulce que escuches te hará vibrar el cuerpo y el alma. Te hallarás más sensible de lo normal y se acercarán a ti para conquistarte locamente. Facilidad para las pasiones y sexo.

CÁNCER

Cuanto más detallista te vuelvas hoy más complicaciones hallarás más tarde. Calma y deja que los demás actúen en principio. Tu intuición te orientará hacia un feliz éxito. Buen día para el azar.

LEO

Si deseas empezar una nueva unión o intensificar la pasión con quien tienes hoy es el día especial. Todo detalle que tengas con la pareja será vivido a tope. Noche ardiente donde expresarás tu pasión.

VIRGO

Hoy son totales tus posibilidades de salir ganador en cualquier juego amoroso que te plantees. Pero ten cuidado con lo que prometes para luego cumplir bien. Llega dinero por el azar o buen negocio.

LIBRA

Serán fáciles los roces con hermanos o personas cercanas. Intenta centrarte en tus asuntos y no enjuicies para nada a los demás, un paseo te relajará. Cuida la dieta, hoy tu cuerpo pide templanza.

ESCORPIO

Aunque eres una persona paciente hoy te sacarán de tus casillas. Cuida más con las críticas y no entres en discusiones o saldrás mal parado. Noche muy movida en tu mundo pasional.

SAGITARIO

Posibles gastos por encima de tus posibilidades o planes que se atrasan por incompetencia de otros será un poco la norma del día. Selecciona más a tus amigos y conocidos, serán referentes de futuro.

CAPRICORNIO

Sientes un apasionamiento interior que te conducirá a buscar el goce sin pensar en los medios. Experiencias excitantes y peligrosas en el amor, hoy no te precipites, todo tiene su tiempo.

ACUARIO

Jornada de mucha paz donde compartirás tu tiempo libre, la familia y los más allegados de forma muy equilibrada. Te llegará una noticia sorpresa y feliz. Controla los gastos, nada de excesos hoy.

PISCIS

Tu propio magnetismo y tu perfecta imagen personal de hoy te ayudará a que vivas experiencias excitantes en el amor. Controla la vanidad y excesivo orgullo, pero pisa fuerte en aquello que crees.

Este sábado 16 de agosto, como todos los días del año, accedé a toda la información en www.sanjoseahora.com.uy