Cumplirá 14 meses y 15 días de prisión

Un hombre fue condenado a 14 meses y 15 días de prisión efectiva luego de protagonizar un hurto y resistirse violentamente a su arresto en San José de Mayo.

Según el parte policial emitido hoy, “el día 13/08/25 se comisionó móvil de la U.R.P. por parte del C.C.U.D. por un hurto”. Vecinos denunciaron que un masculino había ingresado a una vivienda, hurtando varios objetos, y que huyó por calle Carlos Gardel.

El personal policial lo ubicó en las inmediaciones, junto a otros hombres, con los objetos sustraídos en el suelo. El individuo alegó haberlos comprado y se negó a identificarse, por lo que fue detenido.

En el momento de colocarle las medidas de seguridad, intentó fugarse y agredió con «golpes y cabezazos» a las funcionarias actuantes, lo que motivó el pedido urgente de apoyo policial.

Finalizada la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 5º turno formalizó la investigación por “un delito de hurto especialmente agravado en reiteración real con un delito de resistencia al arresto, este último en concurso formal con dos delitos de lesiones personales”. Por sentencia Nº 73/2025, fue condenado a prisión efectiva, con descuento del tiempo de detención cumplido.

De acuerdo con la información policial, el condenado estaría vinculado al hurto de varios equipos de aire acondicionado en distintos centros de estudio de la ciudad.