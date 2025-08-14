Dany Veiga, integrante de un grupo de personas dedicadas al deporte en San José, se pronunció al respecto

Vecinos de San José que asisten a realizar actividades deportivas en el circuito Tatiana Goldoni, expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y el uso indebido del espacio.

Según relató Danny Veiga, referente de un grupo de más de 100 personas que se comunican a través de WhatsApp, la problemática “está desde hace años” y en los últimos días se agravó con la presencia de motos realizando “wheelie” —maniobras en una sola rueda— «a cualquier hora del día».

Danny Veiga

El circuito, pensado para actividades deportivas y recreativas como correr o caminar, “ha sido invadido también por autos” y afirma que carece de las condiciones necesarias. “Falta pavimentación, iluminación, señalización y cerrarlo”, enumeró Veiga, señalando que la obra quedó inconclusa.

“Hay gente que no corre, pero va a caminar, a despejarse, y lamentablemente estamos conviviendo con motos que hacen lo que quieren”, expresó.