El director departamental de Salud, Javier Bentancor, brindó detalles al respeceto

En diálogo con San José Ahora, Javier Bentancor, director departamental de Salud, confirmó que hasta el viernes pasado, se han suministrado un total de 16.700 dosis.

Respecto al 2024, Bentancor valoró que en ese año, se suministraron: «18.200 dosis, todavía hay tiempo, la gente se sigue vacunando, aunque lo ideal es antes de que empiecen los primeros fríos«.

Añadió que el grupo etario que mayor porcentaje de vacunados tiene es la franja de adultos mayores, y la de 25 a 35 años.

Sobre el relevamiento de condiciones en la que se encuentran, los diferentes residenciales de adultos mayores, destacó que: «Terminamos la primer vuelta de todos los residenciales del departamento, no habiendo visitado a los que están en verdes (los habilitados). Lamentablemente tenemos que decir que predominan los rojos, después hay un grupo de amarillos, y luego solo 4 verdes, que están habilitados«. Agregó que ese número es respecto a los 58 que hay en el departamento, que tienen registro en la dirección departamental de Salud.