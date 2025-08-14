La Universidad Tecnológica del Uruguay busca analistas administrativos con contratos de 12 meses y disponibilidad nacional.

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) lanzó hasta tres llamados laborales para contratar analistas administrativos de carrera con un salario nominal de $70.186 por 40 horas semanales. Los contratos tienen una duración inicial de 12 meses, renovable, y se exige disponibilidad para movilizarse en todo el territorio nacional.

Las vacantes están disponibles en Fray Bentos, La Paz (Colonia) y Durazno, y los seleccionados se encargarán de la gestión administrativa de las carreras de Ingeniería en Energías Renovables (Durazno), Ciencia y Tecnología de Lácteos (La Paz) e Ingeniería Logística Suroeste (Fray Bentos).

La Dirección del Departamento Académico podrá, si lo considera necesario, modificar la organización de las tareas para garantizar una distribución eficiente de la carga de trabajo entre las distintas carreras.

El plazo para postularse comenzó el miércoles 6 de agosto y se extiende hasta el jueves 21 a las 23:59 horas. Los interesados deben inscribirse siguiendo los canales oficiales de UTEC.