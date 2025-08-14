La Intendencia brindará una capacitación teórico-práctica.

Se realizará los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 09:00 a 16:00 horas.

Contará con la participación de la Ing. Agr. Emilia Robert, especialista en Forraje en Hidroponia e integrante de la Dirección de Desarrollo de la Provincia de Catamarca (Argentina).

Las actividades teóricas tendrán lugar en el Espacio Cultural San José (18 de Julio No 509 esquina Treinta y Tres – San José de Mayo). En tanto, las salidas de campo (visitas a predios productivos) serán en las zonas de Camino de la Aviación, Pavón, Libertad y Colonia Wilson.

La hidroponía es una técnica de cultivos en agua que ha generado interés en el departamento, por lo que la Intendencia de San José, junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), vienen ejecutando un programa de capacitación para conocer más sobre esta práctica.

Los interesados en participar de las jornadas pueden inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4wLGuOtA78TiL51bTcc2kmouQjHfgTKfO0ErbzYkNt173w/viewform?usp=header

Por más información, comunicarse al 4342 9000 interno 1178.