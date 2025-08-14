Un hombre fue arrestado luego de hurtar una máquina de cortar pasto y atacar a los efectivos que lo interceptaron en San José de Mayo.

Un operativo policial en San José de Mayo terminó con la detención de un hombre que había ingresado a una vivienda en calle Colonia y Durazno para hurtar una máquina de cortar pasto y otros efectos.

De acuerdo al comunicado oficial, la víctima lo sorprendió en el interior de la propiedad y comenzó a seguirlo, logrando interceptarlo en la intersección de Gardel y Bélgica. En ese momento, el sospechoso intentó escapar, agrediendo a los policías y causándoles lesiones.

En el registro personal se constató que portaba un arma blanca entre sus ropas. Los objetos sustraídos fueron recuperados.

La Fiscal Letrada de 2° Turno dispuso declaraciones a víctima, testigos y policías actuantes, así como la intervención de Policía Científica. El hombre permanece detenido a disposición de la fiscalía.