Un cruce a los gritos entre los senadores Sebastián Da Silva y Nicolás Viera derivó en fuertes insultos y en la suspensión de la sesión por “desorden en la sala”.

La sesión del Senado en la que se interpelaba al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores, fue suspendida en la madrugada luego de que un fuerte cruce verbal entre legisladores derivara en insultos y acusaciones.

El incidente se produjo tras trece horas de debate, cuando el senador frenteamplista Nicolás Viera cuestionó el “estilo” del interpelante, el nacionalista Sebastián Da Silva, acusándolo de bajeza y de promover inversiones en Conexión Ganadera, señalada por una presunta estafa.

Ante estas afirmaciones, Da Silva interrumpió a los gritos, exigiendo que no se lo agravie, y lanzó expresiones subidas de tono, entre ellas “¡Váyase a cagar!” y, posteriormente, “puto de mierda”.

En ese momento, el senador Sebastián Sabini, quien presidía la sesión, cerró los micrófonos y anunció la suspensión por “desorden en la sala”, en aplicación del artículo 122 numeral 7 del Reglamento del Senado.

Tras el episodio, varios legisladores se expresaron en redes sociales. Da Silva lamentó su reacción y pidió disculpas, mientras la frenteamplista Bettiana Díaz calificó lo sucedido como “inadmisible” y exigió que el Parlamento condene este tipo de conductas. El senador Daniel Caggiani compartió un video donde también se ve a Da Silva hacer un gesto obsceno.

Por otro lado, el colorado Pedro Bordaberry difundió un comunicado de senadores blancos y colorados que rechazaron el accionar de Viera, al que responsabilizaron por provocar la reacción de Da Silva, y cuestionaron la decisión de Sabini de suspender la sesión.