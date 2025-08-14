¿Te podés beneficiar? Mirá los detalles en la nota

La empresa pública UTE anunció este miércoles que volverá a introducir la tarifa de consumo básico de energía.

Según dijo el vicepresidente del organismo, Roberto Bentancor, en rueda de prensa, la medida beneficiará en principio a pasivos de menores ingresos y a estudiantes que reciben becas del Fondo de Solidaridad, informó Montevideo Portal.

Asimismo, recordó que se trata de una “promesa de campaña” hecha por el presidente Yamandú Orsi, cuando en setiembre de 2024 planteó “reintroducir la tarifa de consumo básico de energía para hogares que la perdieron y reducir el costo para los hogares vulnerables”.

Bentancor dijo que la vuelta de la tarifa será “en etapas” y enfocada para “los sectores más debilitados”. “Los que cobran determinada jubilación mínima y es su único ingreso… estudiantes del interior, que no es poca cosa”, mencionó.

“La tarifa básica es fija, de larga duración. Vino otra administración y la cambió”, agregó, en referencia al gobierno de Luis Lacalle Pou. Según el jerarca, “no es refundacionismo”, sino que “hay estilos de a quiénes se apoya y a quiénes no”, y resaltó la importancia de “volver a este rumbo”.

Además, enfatizó la necesidad de fortalecer el “mantenimiento de redes” eléctricas ante el aumento de la demanda previsto para la temporada de verano.