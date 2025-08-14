Luciano García, de 22 años, se consagró campeón en el single masculino (M1X) de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, otorgándole a Uruguay su primera medalla de oro en el evento.

Luciano García, de 22 años, se consagró campeón en el single masculino (M1X) de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, otorgándole a Uruguay su primera medalla de oro en el evento y asegurando su clasificación a los Panamericanos de Lima 2027.

El deportista, formado en el Club Alemán de Remo Montevideo y actualmente defensor del Flamengo de Brasil, era uno de los grandes candidatos de la delegación celeste y cumplió con creces. Dominó la regata desde el inicio, cruzando la meta con un tiempo de 7:06.95, seguido por el argentino Santino Menin (7:09.66) y el brasileño Marcelo de Almeida (7:11.35).

La delegación uruguaya sumó además otros logros: Cloe Callorda obtuvo el bronce en el single femenino de remo y Angelina Solari también se quedó con el bronce en los 100 metros libres de natación.

Con esta victoria, García no solo refuerza su lugar como referente del remo nacional, sino que también alimenta las expectativas de cara a su participación en el próximo gran desafío continental.