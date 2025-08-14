Así lo confirmó el presidente del órgano, Wilfredo Penco, quien visitó el departamento esta mañana

En la mañana de este jueves, el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, se reunió con diferentes autoridades de la Junta Electoral de San José.

En ese marco, confirmó que: «Esta es la primera reunión con una Junta Electoral, electa el año pasado. Tengo la costumbre de mantener encuentros periódicos con las Juntas. Conversamos a partir de este nuevo relacionamiento, y hablamos de la instancia del presupuesto quinquenal, las prioridades de la Corte, y de qué modo vamos a ir al Parlamento a pedir el apoyo a los legisladores de que se contemplen las necesidades del órgano«.

Uno de los temas que se abordó, fue el de la posible instalación de una oficina inscriptora en Ciudad del Plata. Días atrás, la Junta Electoral de San José, con votos a favor por parte del Frente Amplio (2), y votos en contra por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado (3) rechazó la apertura de esta oficina.

Sobre el tema, Penco afirmó: «La Corte recibió un planteo del municipio de Ciudad del Plata, aún no lo ha considerado en profundidad, porque entre otras razones estaba prevista esta reunión. La semana que viene la Corte va a considerar el tema que quedo pendiente, ante el planteo que hace el municipio«.