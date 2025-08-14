Maikel Leal, alumno de la Escuela N.º 25 de La Boyada, representa al departamento en la 8.ª edición del Concurso Nacional de Dibujo para escuelas rurales de Uruguay.



La Escuela N.º 25 de La Boyada, en el departamento de San José, tiene este año un motivo especial de orgullo: Maikel Leal fue seleccionado para participar en la 8.ª edición del Concurso Nacional de Dibujo para escuelas rurales del Uruguay, organizado por la Asociación Civil CampoLimpio.

La propuesta, que reúne a niños de distintas zonas rurales del país, invita a trabajar en el aula la temática del cuidado ambiental y la gestión responsable de envases de agroquímicos y fertilizantes. Los trabajos enviados pasan por una etapa de preselección y luego son publicados en la página de Facebook de CampoLimpio para que el público pueda votar mediante reacciones.

Según el cronograma, los dibujos preseleccionados fueron publicados el 7 de agosto y la votación permanecerá abierta hasta el 22 de agosto a las 17:00 horas. El 26 de agosto se anunciarán los ganadores. Para contabilizar los apoyos, se sumarán las reacciones “Me gusta” y “Me encanta” en la publicación oficial de cada dibujo.

CampoLimpio, creada en 2013, trabaja en todo el país para asegurar el destino final seguro de los envases de agroquímicos y fertilizantes, alineada al decreto 152/013 y en coordinación con distintos actores del sector productivo. Actualmente cuenta con 23 centros de acopio distribuidos en varias localidades.

La comunidad educativa de La Boyada y vecinos de la zona ya comenzaron a difundir la participación de Maikel para conseguir la mayor cantidad de votos posible.