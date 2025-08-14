Un adolescente fue detenido tras ser visto manejando un vehículo sin documentación ni permisos en la Ciudad de Libertad.

En horas de la tarde del miércoles 13 de agosto de 2025, la Policía de Libertad intervino tras un llamado de los Inspectores de Tránsito de la Intendencia. El hecho ocurrió en la intersección de calle Artigas y Ruta 1 vieja, donde un menor de 15 años fue sorprendido conduciendo una moto sin libreta de conducir ni documentación habilitante, además de carecer de numeración de motor y chasis.

El adolescente fue trasladado junto a un mayor responsable a la Comisaría 7ma., mientras se comunicó la situación a la Fiscal Letrada de Libertad, quien dispuso actuaciones y el emplazamiento sin fecha del menor para sede Fiscal.