Pagarán la doble tarea que realicen los trabajadores en las guardias a través de un subsidio estatal.

La asamblea de trabajadores del sindicato de la pesca (Suntma) resolvió este jueves ratificar de manera transitoria la última propuesta realizada por el Poder Ejecutivo para buscar una salida al conflicto en el sector, que ya lleva casi 80 días sin que los barcos puedan salir al mar.

El presidente del Suntma, Alexis Pintos, indicó que mientras tanto se discutirá en una mesa multisectorial los detalles de la solución al diferendo entre empresas y sindicato, como el análisis de la normativa vigente sobre las guardias, entre otros puntos.

La propuesta aprobada por la asamblea no incorpora momentáneamente ningún tripulante, como pedía el sindicato, pero sí pagará la doble tarea que realicen los trabajadores en las guardias a través de un subsidio estatal. Además, se establece un descanso mínimo para el personal a bordo.

Pintos sostuvo que la aprobación transitoria de la propuesta por parte del sindicato permitirá descomprimir la situación planteada con las empresas y permitir la salida inmediata de los buques.

«Lo que estamos tratando desde el día uno es buscar una solución y que se entienda por qué es la reivindicación del sindicato, que garantice un descanso mínimo y la seguridad a bordo», afirmó el gremialista.

Este jueves, hubo una reunión del presidente Yamandú Orsi con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el conflicto pesquero.