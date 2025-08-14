El cantautor presenta un disco que es a la vez una mirada hacia adentro y un tributo a su gente, sus paisajes y sus raíces.

El río Santa Lucía es más que un cauce de agua para Emiliano Bernardico: es memoria, es guitarra al atardecer, es amigos compartiendo versos y canciones. Desde esa geografía afectiva y sonora, el cantautor lanza Introspectivo, un trabajo que condensa casi dos décadas de música y que llega con la madurez de quien ha aprendido a observar, a escuchar y a decir.

El río como partitura

Oriundo de Santa Lucía, Emiliano creció con el rumor del agua y la vida de pueblo como telón de fondo. En sus recuerdos abundan las tardes a la orilla del río, rodeado de poetas, fotógrafos, guitarristas, cocineros y cantautores. Ese contacto permanente con el entorno y la comunidad no solo le dio identidad artística, sino también una forma muy particular de entender la música: como una construcción colectiva, cargada de historias y aprendizajes.

“En esas guitarreadas aprendí de todo sobre la vida”, dice, y basta escuchar unos compases de Introspectivo para notar que no exagera. Allí hay río, hay arena, hay árboles y hay voces que se entrelazan.

Una urgencia creativa después de 20 años

Aunque lleva casi dos décadas en los escenarios, “el Emi” tenía hasta ahora muy poco material discográfico propio. Su único antecedente era un álbum grabado junto a Agua Santa, la banda que formó con un grupo de amigos, algunos de ellos del departamento de San José. El año pasado, la necesidad de “plasmar lo sentido” lo llevó a embarcarse en la grabación de este nuevo disco, concebido desde un lugar más profundo y personal.

El resultado es Introspectivo, un trabajo que, como su nombre indica, invita a mirar hacia adentro. Pero esa introspección no es solitaria: es un espejo donde también se refleja la gente que lo ha acompañado en la vida y en la música.

Canciones que escuchan al mundo

En sus letras, Bernardico evita la estridencia. Prefiere el tono cálido de las charlas de fogón, las melodías que se dejan descubrir. “Solo soy como un transmisor de conocimientos colectivos llevados a la música”, explica.

En Introspectivo hay una preocupación clara por el vértigo de la vida contemporánea, por el individualismo y la desconexión social. Temas como Rayo de luz proponen una pausa: animan a ser uno mismo, a resistir la ansiedad y la frustración, a creer que “todo puede ser posible”.

Influencias y devoluciones

En sus primeros pasos como compositor, Emiliano fue influenciado por bandas como Todos Tus Muertos, Sumo, Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs y por referentes como Silvio Rodríguez, que le mostraron “el sentido de la canción con compromiso social”.

Pero en este disco, las influencias más decisivas son otras: la gente de su pueblo y de las ciudades que ha recorrido. Introspectivo es, en sus palabras, una devolución a esas personas que lo marcaron y transformaron.

El interior como escuela

Aunque ha tocado en varias ciudades, nunca lo hizo en San José de Mayo, un hecho que le despierta intriga. “Me interesa conocer qué música escuchan, qué piensan las personas que comparten el día a día. Aprender cómo cada pueblo tiene sus propias costumbres y nutrirme de ellas”, confiesa.

Respecto a la escena musical del interior, destaca la fortaleza de la autogestión y las redes entre bandas. Si bien reconoce que los contratos de bares y espacios culturales no siempre son favorables, valora que esa realidad haya impulsado a los músicos a crear movidas colectivas que integran otras artes como pintura, fotografía y danza.

El nacimiento de Introspectivo

El proceso de grabación comenzó casi por azar, cuando se compró un teclado que utilizó como multiinstrumento para producir. En pocos días, compuso gran parte de las canciones. Grabó maquetas en su estudio portátil y luego convocó a viejos compañeros de Agua Santa: Facundo Perdomo (trombón) y Gastón Reyes (batería).

La producción, grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Germán Tavo. También participaron Leandro Martínez (contrabajo), Fede Pérez (coros, pandeiro y tres cubanos), Joaquín Pisciottano (saxo) y Antonella Benites (voz y bombo legüero). La suma de talentos terminó de moldear el carácter orgánico y cálido del disco.

Música como resistencia

Para Bernardico, hacer música hoy es también un acto de resistencia. En tiempos en que gran parte de la producción se digitaliza y se ajusta a estándares comerciales, su objetivo fue mantener un sonido “lo más natural y orgánico posible”, ejecutado sin abusar de la edición.

Cree que la creación de redes entre artistas independientes es clave para ofrecer alternativas a la música hegemónica y garantizar que el público tenga opciones más allá de lo que imponen las grandes productoras.

Lo que vendrá

Tras el lanzamiento, Emiliano se concentrará en la difusión del disco y en su presentación en vivo junto a todos los músicos que participaron. También tiene en mente comenzar a maquetar un nuevo trabajo con canciones que quedaron fuera de Introspectivo y grabar temas antiguos que nunca pasaron por el estudio.

Mientras tanto, su música seguirá llevando el eco del río, de las charlas y de las amistades que le dieron forma. Porque, como todo lo que nace de la orilla, Introspectivo es a la vez corriente y remanso, movimiento y contemplación.