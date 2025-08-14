La iniciativa busca destinar dos padrones urbanos sin uso a proyectos habitacionales y cooperativas de ayuda mutua, en coordinación entre el Gobierno Nacional y Departamental.



El diputado por San José del Partido Colorado, Mauricio Viera, presentó en la Cámara de Representantes una propuesta para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ceda, done o venda a valor simbólico dos padrones de su propiedad al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial o a la Intendencia de San José, con el fin de destinarlos a la construcción de viviendas.

Se trata de dos terrenos urbanos:

Padrón N.º 12.239 , de 5.539 m² , ubicado entre las calles Dela Hanty y Hno. Dionisio, actualmente vacío, con dos silos en desuso y problemas de ocupaciones ilegales y seguridad .

Padrón N.º 8.762, de 4.184 m², situado en Av. Manuel D. Rodríguez, hoy en comodato con APL, institución que ya cuenta con un predio propio cedido por la Intendencia en 2021.

Viera argumentó que estos predios “ya no cumplen funciones vinculadas al MGAP” y que, dada la escasez de tierras urbanas aptas para construir debido a zonas inundables, podrían ser aprovechados para programas habitacionales o cooperativas de vivienda por ayuda mutua.

El legislador citó el artículo 415 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que habilita a organismos públicos a transferir inmuebles a otros entes estatales para fines sociales, priorizando el uso eficiente del suelo.

La propuesta plantea que la cesión sea por valor catastral, asegurando la coordinación entre el Ministerio de Vivienda, sus dependencias internas y el Gobierno Departamental. El objetivo, sostuvo Viera, es “brindar soluciones concretas a familias trabajadoras organizadas, reafirmando el valor del sistema cooperativo”, en el marco de la reciente declaración de San José como Capital Nacional del Cooperativismo.

El diputado solicitó que la iniciativa sea remitida al MGAP, al Ministerio de Vivienda, a la Intendencia de San José y a FUCVAM, para su conocimiento y eventual participación.