La agenda comienza el viernes y se extiende hasta el domingo.

La Intendencia de San José anunció una variada agenda para celebrar el Día de la Niñez, con propuestas deportivas, recreativas y culturales que se desarrollarán el 16 y 17 de agosto en distintos puntos de la capital departamental. Desde competencias de atletismo y juegos al aire libre, hasta música, tecnología y actividades en familia, la programación busca ofrecer espacios inclusivos para niños, niñas y adolescentes de todas las edades.

Estadio Casto Martínez Laguarda

La movida central será el sábado 16 de agosto, de 09:00 a 12:00 horas en el estadio Casto Martínez Laguarda, donde se llevará adelante una jornada deportiva y recreativa.

Se realizará un encuentro de atletismo de 6 a 16 años que contará con carreras de velocidad (50, 80 y 100 metros), salto largo y lanzamiento de bala y vortex.

Los interesados en participar de este encuentro pueden llamar al 4342 9000, internos 1390/1391, 091 386 927 (WhatsApp) o contactarse por el correo electrónico [email protected].

También funcionará la escuela de rugby (de 10 a 12 años).

Además, se instalarán estaciones lúdico-deportivas pensadas para diferentes franjas etarias. Habrá alfombras de juego, actividades de pintura y dibujo, construcción con bloques lego, rompecabezas y carreras de burritos para la primera infancia.

Los niños y niñas -de 6 a 9 años- tendrán mini golf y propuestas recreativas y los adolescentes -de 10 a 14 años- accederán a un jenga gigante, tejos y circuitos deportivos con pelotas de básquetbol y fútbol.

Se podrá disfrutar de las actividades recreativas aunque no se participe en las competencias deportivas.

El HUB San José contará con un espacio de muestra que combina la competencia y el juego con el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs).

A las 11:30 horas se presentará el Coro Departamental Infantil y el evento culminará con una merienda.

Todas las actividades son gratuitas.

Los detalles fueron brindados este jueves en el Espacio Cultural San José, en una conferencia de prensa que contó con la directora general de Desarrollo, Mercedes Antía; el director general de Políticas Sociales, Eduardo Scanziani; Florencia Navarro y Agustín Montesano, coordinadores del área de Juventud; Germán Bedich y Fernando Ferreira, funcionarios de la Dirección General de Deporte.

Feria vecinal

La feria vecinal, ubicada en la ex estación de AFE de la ciudad de San José de Mayo, funcionará el domingo 17, de 10:00 a 17:00 horas.

Se habilitará un castillo inflable gratuito para niños y niñas, de 15:00 a 17:00 horas (se suspende si llueve luego del mediodía).

Parque Rodó

El servicio gratuito de botes a pedal y bicicletas de paseo del Parque Rodó está disponible los días viernes, sábados y domingos, de 10:30 a 17:30 horas.

Teatro Macció

Por otra parte, el domingo 17, a las 16:30 horas en el Teatro Macció, se presentará el show “La búsqueda del tesoro” de La Granja de Zenón (espectáculo con costo; venta de entradas por Tickantel).