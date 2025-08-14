El 22 y 23 de agosto, la cancha del Club Porvenir será escenario de la primera Fiesta del Rincón, donde se cocinarán 11.000 porciones a cielo abierto en un evento solidario.

En la cancha del Club Porvenir, en el barrio Autódromo, se intentará batir el Récord Guinness de la cazuela de mondongo más grande del mundo, con una meta de 11.000 porciones elaboradas a cielo abierto.

La preparación estará a cargo de un equipo de concursantes de MasterChef Uruguay, estudiantes de gastronomía de las UTUs locales y la coordinación de la chef anfitriona Lidia Ricca. El proceso será supervisado por escribanos y veedores, siguiendo los criterios de la organización Guinness World Records.

El evento marcará la primera edición de la Fiesta del Rincón, una celebración abierta a toda la comunidad, con entrada gratuita, que busca consolidarse como tradición popular en Ciudad del Plata. Lo recaudado será destinado a clubes de fútbol infantil y organizaciones sociales sin fines de lucro de la ciudad.

Además de la cazuela, habrá:

Espectáculos en vivo con artistas locales y de otros departamentos.

con artistas locales y de otros departamentos. Partidos de fútbol infantil .

. Feria de artesanos y emprendedores .

. Plaza de comidas con diversas opciones.

con diversas opciones. Juegos, sorteos y premios.

Talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar (RCP) con certificado.

con certificado. Actividades culturales y recreativas para toda la familia.

El evento contará con la conducción de Karina Vignola y Alexis “El alquimista del sabor”.

Organizan clubes de fútbol infantil de Ciudad del Plata, la ONG Juntos por un Bien Mayor y el emprendimiento Una Chispa.