Esteban Vieta, presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal, dio explicaciones al respecto

Esteban Vieta, presidente del Instituto de Bienestar Animal (INBA) se reunió en la tarde de este jueves con diferentes ediles de la Junta Departamental de San José, y con representantes de organizaciones animalistas del departamento. De la instancia, también participó Álvaro Buscarons, director ejecutivo del INBA, y Gonzalo Simone, encargado del área de Bienestar Animal de la Intendencia de San José.

En ese marco, detalló cómo se viene trabajando, cuál es la normativa que rige a la institución, y qué se prevé hacer de futuro con los caballos sueltos que periódicamente circulan en la capital departamental.

Al respecto de la problemática, mencionó: «Cada departamento tiene realidades distintas, y por eso debe tener soluciones distintas. A veces no queda claro de quiénes son las diferentes responsabilidades, no es que no quede claro para nosotros, sino para la sociedad en su conjunto, que considera que el INBA tiene su primera prioridad allí«.

Resaltó que «San José y Canelones son unos de los departamentos que están más afectados» por la problemática. Finalmente, reparó en que la Policía no tiene las herramientas necesarias para hacer frente a este tema: «La policía no está capacitada para poder capturar un caballo suelto y algunos no tienen los medios. Estamos en el cambio de paradigma, para hacer las cosas de una manera responsable para proteger a la gente»: