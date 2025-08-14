José Serra pronosticó cuándo se darán las lluvias.

El experto compartió sus predicciones del tiempo para la segunda quincena de agosto, que incluyen la famosa tormenta.

El meteorólogo José Serra adelantó en qué momento de este 2025 llegará el temporal de Santa Rosa. En diálogo con Montevideo Portal, el experto dijo que prevé que la famosa tormenta se dé entre el 30 de agosto y el 3 de setiembre, días para los que pronosticó lluvias y tormentas.

Ese no será el único momento de agosto para el que Serra pronosticó agua. Entre el 17 y el 22 de este mes, una depresión atmosférica afectará al territorio nacional y provocará “un período de gran inestabilidad”, advirtió Serra.

Durante esos días, el 19 y el 20 de agosto se registrarán lluvias copiosas y abundantes, así como también tormentas, algunas puntualmente severas.

Serra prevé que las tormentas vendrán acompañadas de vientos fuertes, probabilidad de granizo y manifestaciones eléctricas.

El meteorólogo indicó que la segunda quincena de agosto registrará temperaturas normales y superiores a la media, así como también una cantidad de lluvias “normal o levemente debajo de lo normal”.