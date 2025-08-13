Delincuentes se hicieron pasar por vendedores para ingresar a la vivienda

En la madrugada de este miércoles, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió una alerta sobre un hombre atado y golpeado en una vivienda de Puntas de Valdez.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, personal de Comisaría 6ta. concurrió al lugar, constatando un gran desorden en el interior de la casa. En una habitación hallaron a la víctima, un hombre de 92 años, vestido y atado en el suelo.

El adulto mayor relató que, sobre las 19:00 horas del día anterior, fue abordado por desconocidos que se hicieron pasar por vendedores. Aunque no les abrió la puerta, los individuos ingresaron igualmente por una ventana del fondo que estaba sin trancar.

De acuerdo al parte policial, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y un arma de fuego. Posteriormente, una emergencia móvil asistió y trasladó al hombre al Hospital de Ciudad del Libertad, donde se le diagnosticó “crisis asmática, politraumatismos leves”.

En el lugar trabajó Policía Científica y el caso está a cargo de la Dirección de Investigaciones, bajo las directivas de la Fiscalía.