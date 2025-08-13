Transfirió varios miles de pesos.

Un hombre denunció haber sido estafado en la compra de una bicicleta a través de Facebook.

El hecho ocurrió el 11 de este mes, cuando la víctima acordó adquirir una bicicleta marca Scott por 8.000 pesos uruguayos, transfiriendo el dinero a una cuenta Mi Dinero.

Según relató, el vendedor debía enviar el birrodado por una agencia de transporte, pero nunca cumplió.

Al intentar obtener una respuesta, fue bloqueado por el presunto estafador.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª.