Germán González (FA) expuso sobre este tema en la Junta Departamental de San José

Germán González, edil por el Frente Amplio, planteó en la Junta Departamental de San José su preocupación sobre el accidente que semanas atrás, tuvo como protagonista a un niño de 6 años que fue atropellado por un auto, en las inmediaciones de la Escuela N°50 de la capital departamental.

En diálogo con la prensa, manifestó: «Todo ciudadano tiene derecho a tener un servicio de cuidado en el tránsito. Muy pocas veces veo en las escuelas públicas que los inspectores de tránsito vayan a controlar, pero muchas veces los veo en los colegios privados«.

El edil se preguntó: «¿Hay niños A y niños B en nuestro San José?, no digo que esté mal que se haga en el «Sagrada Familia» o en el «Our School», creo que se tiene que hacer en todos lados, y si no tenemos los recursos humanos para que se haga, hay que buscar los implementos: semáforos, cebras, señalizaciones que marquen en el horario de los centros educativos«.

Finalmente, manifestó la «necesidad» de que se puedan realizar talleres o charlas a los alumnos de esa escuela, y también a sus padres, a fin de evitar situaciones como la antes narrada. Su reclamo, pasó a la comisión de Tránsito y Seguridad Vial de la Junta, así como a la dirección de Tránsito de la Intendencia.