El viernes será el primer sorteo anual del Ministerio de Vivienda. Están en juego 292 cupos y participarán 59 cooperativas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizará este viernes 15 de agosto, a las 13:00 horas en el Club Atenas, el primero de dos sorteos anuales para adjudicar cupos de construcción de viviendas a cooperativas.

La ministra Tamara Paseyro, el subsecretario Christian Di Candia y directores de la Secretaría de Estado encabezarán el acto, que en esta primera instancia pondrá en juego 292 cupos, tras descontar adjudicaciones directas previstas en la Resolución Ministerial 66/2025.

En total, 59 cooperativas —55 de modalidad de ayuda mutua y cuatro de ahorro previo— competirán por estos cupos, que representan 1.793 viviendas proyectadas. La mayoría, 1.650 unidades, corresponden a ayuda mutua, mientras que 143 se desarrollarán bajo el esquema de ahorro previo.

Varias cooperativas de San José esperan con gran expectativa este sorteo, ya que nuclea a cientos de familias que anhelan acceder a su vivienda propia, consolidando la importancia social del programa en la región.

El director nacional de Vivienda, Milton Machado, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso del MVOT con el modelo cooperativo, que promueve la convivencia y la solidaridad, y constituye una solución habitacional efectiva para miles de familias.

El plan anual contempla 1.500 cupos, repartidos en dos sorteos de 750 cada uno, con el próximo previsto para la segunda mitad del año.