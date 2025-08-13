Nicolás Mesa (FA), Sergio Valverde (PN) y Mauricio Viera (PC) se pronunciaron al respecto

En la madrugada de este miércoles 13, se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Muerte Digna y su ingreso a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

Si bien aún no hay una fecha concreta para que se vote en la Cámara alta, el Frente Amplio —cuyos legisladores están todos a favor— tiene mayoría tanto en la comisión como en el plenario para poder convertir la iniciativa en ley.

En la votación en la Cámara baja, el proyecto se aprobó con un total de 64 votos en 93. Con votos de la bancada del Frente Amplio (47), 12 del Partido Colorado, 4 del Partido Nacional, y uno del Partido Independiente.

A nivel departamental Nicolás Mesa (FA), y Mauricio Viera (PC) votaron a favor, mientras que Sergio Valverde (PN) lo hizo en contra. San José Ahora dialogó con cada uno de los tres representantes de San José, consultándoles: ¿Qué posición tienen al respecto del proyecto de ley?.

Mauricio Viera, manifestó que el Partido Colorado «entendió» que es un tema que «trasciende lo político«. Afirmó que «siempre se ha expresado a favor» y destacó que de «aquel viejo proyecto de Eutanasia, a este, han habido mejoras sustanciales en cuanto a lo garantista del mismo«.

Recalcó que el proyecto «cumple con el objetivo de generar la libertad del ser humano cuando el quiere parar ese sufrimiento o padecimiento. Entiendo que esto es darle dignidad a la vida«. Finalmente, reparó en que también está «la parte religiosa» la cual destacó que «respeta absolutamente«, aunque él mantenga una postura «humanista» sobre el tema.

Nicolás Mesa, diputado reelecto por el Frente Amplio, también se mostró favorable a este proyecto: «Esta ley busca garantizar que nadie transite los últimos tiempos de su vida en medio de un sufrimiento que no pueda aliviarse«.

Subrayó que: «Cada persona podrá elegir si transita este camino, o no, pero quien lo elija, tiene la certeza de que el proceso es acompañado, seguro y respetuoso«. Por último, también reparó en lo que mencionaba Viera sobre las «garantías» del proyecto.

El diputado Sergio Valverde, consultado por San José Ahora, prefirió no hacer declaraciones al respecto.