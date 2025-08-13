Los anuncios los realizó el ministro del Interior, Carlos Negro.

En el marco del 5.º aniversario de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, en el departamento de Florida, autoridades del Ministerio del Interior destacaron la importancia de fortalecer la vigilancia en el campo y aplicar herramientas modernas para combatir el delito de abigeato.

El ministro Carlos Negro estuvo acompañado por el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, y el Subdirector Ejecutivo, Crio. Gral. (R) Robert Tarocco.

“Los productores tenemos derecho a trabajar en nuestra tierra, tener nuestros animales y dormir tranquilos”

La Federación Rural dijo que hay preocupación por “la alarmante escalada de inseguridad” que se manifiesta de forma particular en el medio rural, con el incremento de los abigeatos y los ataques de perros a los ovinos, informó el portal Todo El Campo.

La institución, una de las más importantes representativa del sector agropecuario del país, estampó sus inquietudes en un comunicado fechado el martes 12, el que asegura que el abigeato y el ataque de perros “se ha vuelto una normalidad y un total desánimo”.

El planteo coincidió con el día de celebración por el 5º aniversario de la Dirección Nacional de Seguridad Rural.

Lo que está sucediendo es algo que la Federación ya había advertido “desde hace tiempo”, y fue “remarcado” en el último congreso que tuvo lugar en mayo de este año en San José. “Reiteramos que la seguridad rural debe ser una prioridad nacional”, subraya el comunicado.

Es una batalla que “no está perdida”, pero “exige medidas concretas y lineamientos claros a nivel país”.

El sector rural está “intranquilo con la lentitud” de las autoridades para convocar las comisiones de seguridad rural departamentales. Desde la FR “exigimos su inmediata formación en todo el territorio, con trabajo activo y coordinado que comience ya”, para “diseñar estrategias que correspondan a las necesidades específicas de cada región”.

A la inseguridad “se suman ataques de jaurías de perros sueltos, que están diezmando la producción ovina y agregando un desánimo más al rubro”.

“Hay que hacerse cargo”, reclama la Federación, porque “los productores tenemos derecho a trabajar en nuestra tierra, tener nuestros animales y dormir tranquilos”. / Fuente: Caras y Caretas – Medios Públicos