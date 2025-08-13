Conocé cuál fue el motivo del encuentro entre las delegaciones de San José y Colonia.

En el Parque Óscar Bango, límite natural entre San José y Colonia, se realizó la primera reunión entre el Cr. Anthony Müller, recientemente electo primer alcalde en la historia de Cufré, el Ing. Gonzalo Santos, director de Obras de la Intendencia de Colonia, y el alcalde de Ecilda Paullier, Ignacio Mesa, acompañado por el capataz del municipio.

El objetivo fue fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en este espacio compartido, recorriendo el curso de agua que marca la frontera departamental y reafirmando el compromiso de ambas localidades de avanzar en proyectos comunes.