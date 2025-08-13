Las pericias confirmaron que se trató de un homicidio y se investiga si los restos corresponden al propietario del vehículo.

En las últimas horas, la Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación del impactante hallazgo de un auto incendiado con restos humanos en su interior, ocurrido en un descampado próximo a las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani, en la zona de Flor de Maroñas.

Dentro del vehículo —un Volkswagen Gol— se localizaron huesos humanos calcinados, entre ellos un cráneo con un impacto de bala en la cabeza, lo que llevó a las autoridades a caratular el caso como homicidio.

Según informó el noticiero Telemundo, el automóvil pertenece a un abogado y exjuez que permanece desaparecido, lo que genera la hipótesis de que los restos podrían corresponderle. No obstante, se realizarán pericias forenses para confirmar la identidad de la víctima.

La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

FUENTE: Montevideo Portal