El director de Paseos Públicos explicó la conexión que tendrán estos dos temas en San José

En entrevista con San José Ahora, Denis Hornos, líder de la agrupación «Otra Mirada» y director de Paseos Públicos de la Intendencia de San José, conversó acerca de diferentes temas que conciernen a la mencionada dirección

En este extracto de la entrevista, el director mencionó la importancia que se le dará sede el Gobierno Departamental a la salud mental, en combinación con los espacios verdes: «Queremos intervenir en salud mental y uno de los puntos son los espacios verdes, porque el ambiente es fundamental para una persona que está con depresión. Tener un entorno amigable es muy importante para la salud mental, ya sea para jóvenes o adultos mayores«.

En ese marco, afirmó que la intendenta Ana Bentaberri, tiene como «prioridad» este tema. Hornos, recalcó su trabajo en este tema «desde hace muchos años«.

Uno de sus principales cometidos, afirmó que será «embellecer la ciudad con muchos florales, con lugares temáticos, con inclusión, con comisiones, y con algunas sorpresas que van a venir al Parque Rodó«.

Consultado acerca de las «sorpresas» que anuncia para el parque, destacó que de momento «no puede adelantar nada», pero reflexionó en que no necesariamente tienen que ser dependientes de grandes inversiones económicas: «A veces con ideas, podes invertir económicamente pero mucho menos de lo que nosotros pensamos. Van a haber intervenciones específicas, que le van a dar un toque más de armonía, de objetivos a diferentes puntos del Parque Rodó, donde va a tener temáticas específicas, y será un gran paseo no solamente de fin de semana, sino de toda la semana«.