La propuesta es del edil Juan Ángel Menéndez (PN)

En la sesión del lunes 4 de agosto de la Junta Departamental de San José, diferentes propuestas y reclamos fueron expuestos por parte de los ediles.

Entre ellos, uno de los planteos fue el del edil nacionalista, por la Lista 41, Juan Ángel Menéndez, que explicó el proyecto que quiere realizar con el Mercado Municipal de San José. «Renovación» y «revitalización» es lo que espera darle al histórico edificio maragato.

Consultado por la prensa, Menéndez expresó cuál es el objetivo del proyecto: «Dejar de ser un mercado agrícola como era en sus orígenes, sino que pasar a algo más moderno. La idea es que se mezcle con otros emprendimientos que sean de tipo gastronómicos, culturales sin perder la esencia agrícola de los orígenes«.

Planteó que se podrían instalar locales de comidas rápidas, redes de cobranza, espacios culturales, entre otras alternativas. Apunta a realizar un «concurso de ideas, para que la gente se apropie del Mercado» con el objetivo de que aporten sugerencias en aquello que consideren mejorable.