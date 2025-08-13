El hecho ocurrió en horas de la madrugada y está bajo investigación fiscal.

En la madrugada de este miércoles, personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) identificó a un hombre vestido con ropas oscuras y calzado blanco en la intersección de Flores y Durazno, quien coincidía con las descripciones dadas momentos antes por el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), cargando un equipo de aire acondicionado.

Según el parte oficial de la Jefatura de Policía de San José, al momento de ser identificado ya no tenía el objeto en su poder. El individuo fue trasladado a Comisaría 2da. para aclarar la situación.

Posteriormente, los efectivos concurrieron a la Escuela N.º 100, donde se constató el faltante de aires acondicionados. El personal del centro educativo confirmó la ausencia de un equipo adicional, por lo que anunciaron que radicarán la denuncia correspondiente.