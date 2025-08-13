El director departamental de Salud, Javier Bentancor, brindó detalles al respecto

Javier Bentancor, director departamental de Salud, en diálogo con San José Ahora, detalló el retorno de las rondas rurales al departamento, desde el próximo viernes 29 de agosto, en la escuela N°8 de Chamizo.

Las mismas datan del año 2007, y apuntan a brindar a la ruralidad de San José, una variada oferta sanitaria: «Se brindan diferentes puestos, de hecho en Durazno y Colonia, no hablan de «ronda rural», nosotros le decimos así porque vamos circulando por diferentes lugares. Ellos dicen «feria» porque son como diferentes puestos: en un puesto hay un médico y un enfermero realizando controles, en otro podría haber una partera haciendo PAP de forma preventiva a señoras que de acuerdo a su cronograma les toque, en otros puestos se ofrecen vacunas, talleres de alimentación, talleres de prevención a la violencia«.

Este jueves 14, desde la hora 9 se realizará la primera reunión de preparación de las Rondas Rurales 2025.