Dos centros educativos fueron blanco de hurtos y daños en pocas horas

En la mañana de ayer, dos instituciones educativas de San José de Mayo fueron víctimas de hurtos y actos vandálicos, según informó la Jefatura de Policía de San José en el Comunicado de Prensa Nº 183/2025.

A la hora 07:59, por indicación del Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) acudió al Jardín Nº 110, donde se constató el faltante de la parte exterior de dos aires acondicionados.

Minutos después, un hecho similar ocurrió en el Liceo Nº 2, donde se sustrajeron las partes externas de cuatro aires acondicionados y se registraron daños en el lugar.

La Fiscalía Letrada de 2º Turno dispuso el relevamiento de Policía Científica y la derivación del caso al Área de Investigaciones de Zona I, que trabaja para esclarecer los hechos.