Los hechos ocurrieron tanto en Ruta 1 como en diferentes puntos de San José de Mayo, y ya están bajo investigación de la Policía y la Fiscalía.

En este informe repasamos caso por caso lo ocurrido:

Peatón embestido en Ruta 1 (Km. 24.500)

En horas de la mañana, un hombre fue embestido por un auto mientras intentaba cruzar la Ruta 1 hacia Montevideo. El peatón, que en un momento retrocedió sobre sus pasos, fue alcanzado por el vehículo y quedó inconsciente sobre la calzada. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas. La espirometría al conductor dio negativa y se investiga con intervención de la Fiscalía Letrada de Libertad.

Choque con fuga en San José de Mayo

Pasado el mediodía, en la intersección de Manuel Oribe y Ansina, una moto fue impactada por un auto que luego se dio a la fuga. Según testigos, el vehículo realizó una maniobra evasiva y terminó chocando contra la moto. El conductor de esta última cayó al pavimento pero no sufrió lesiones. La Policía trabaja para identificar al responsable.

Dos motos chocan: una mujer herida

Minutos después, en Luis Alberto de Herrera y Emilio Frugoni, dos motos colisionaron provocando la caída de una mujer que quedó tendida con posible fractura de fémur. Fue atendida en el lugar y trasladada a la A.M.S.J., donde fue diagnosticada con politraumatismo. El otro conductor resultó ileso y las espirometrías dieron negativas.