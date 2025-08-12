Un video de cámaras de seguridad muestra el instante en que un policía de civil abrió fuego contra hinchas de Nacional en Toledo, en medio de un enfrentamiento con parciales de Peñarol, dejando dos muertos.



Un violento tiroteo registrado el sábado en Toledo, poco después del clásico entre Nacional y Peñarol, dejó dos hinchas tricolores muertos y varios detenidos. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que un policía de civil disparó contra un grupo que, según declaró, lo amenazó con armas de fuego.

El episodio ocurrió en Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, frente a una vivienda donde simpatizantes aurinegros celebraban el triunfo 3-0 y habían colgado una bandera con la leyenda “Toledo es manya”. Minutos después, llegaron dos motos con tres ocupantes cada una, uno de ellos armado y apuntando hacia el grupo, en el que había al menos un niño.

El policía, amigo del dueño de casa, ingresó a la vivienda, tomó su arma de reglamento y abrió fuego. En el intercambio murieron dos hinchas de Nacional. El agente fue detenido de forma preventiva, pero liberado esa misma noche por orden del fiscal Juan Álvez, a la espera de pericias de Policía Científica.

De acuerdo con la Jefatura de Policía de Canelones, el funcionario declaró que disparó al ver que uno de los hombres lo apuntaba, y que los fallecidos también efectuaron disparos contra la fachada.

El Departamento de Homicidios de Canelones identificó a los cuatro parciales tricolores que huyeron. Tres fueron detenidos —dos adultos y un adolescente de 17 años— en Montevideo y Parque del Plata; uno sigue prófugo. Una de las motos fue abandonada en la escena y la otra incautada.

Este lunes, el fiscal Álvez confirmó que uno de los detenidos fue condenado por rapiña especialmente agravada en grado de tentativa a 22 meses de prisión efectiva, mediante proceso abreviado. El menor quedó a disposición del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).