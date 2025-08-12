Afecta especialmente a cortes como la suprema, uno de los más demandados.

En las últimas dos semanas, el precio del pollo aumentó más de un 10% en Uruguay, según informó la Unión de Vendedores de Carne. El producto, uno de los más consumidos por las familias uruguayas, registró un incremento notorio debido a una baja en la oferta.

José Luis Fernández, representante de la Unión de Vendedores de Carne, explicó que “el precio del pollo se ha incrementado en estas dos semanas, ha subido más de un 10% y lo que más se nota es en el precio de la suprema”.

Además, Fernández agregó que “hay poco pollo y de Brasil está entrando muy poco, está bastante trancado. Lo que queremos desde la Unión de Vendedores de Carne es que liberen más cantidad de suprema de pollo para poder equiparar el tema de precios, porque nosotros los carniceros vivimos del cliente y si el cliente obtiene el producto a menor valor, va a comprar más”.

El aumento se registra tanto en carnicerías como en supermercados, y afecta especialmente a cortes como la suprema, uno de los más demandados por los consumidores, informó Telenoche.