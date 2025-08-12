La agrupación indica que es su intención presentar un balance mostrando resultados de la temporada anterior con una mirada crítica y analítica.

La Agrupación de Guardavidas de San José denunció públicamente que, pese a haber solicitado el pasado 2 de junio una reunión con la intendente para presentar el balance crítico y analítico de la última temporada, aún no ha obtenido respuesta. El informe incluye evaluaciones sobre logística, infraestructura, materiales e intervenciones de rescate, y busca servir de base para negociar mejoras antes del inicio de la próxima pretemporada. Ante el silencio de las autoridades, reiteraron el pedido el 28 de julio y, mediante este comunicado, procuran llamar la atención de la ciudadanía y los actores políticos para lograr una pronta instancia de diálogo.

El comunicado a la población dice:

“Desde la Agrupación de Guardavidas de San José queremos hacer de público conocimiento que desde el 2 de junio del corriente año se solicitó a la Intendente una reunión para presentar el balance de la pasada temporada y aun no ha habido respuestas.



Este balance engloba los resultados de la temporada con una mirada crítica y analítica destacando aspectos positivos y negativos de la mecánica de trabajo, logística, estado de infraestructura, materiales, cuantificacion de intervenciones y rescates, entre otros aspectos que dan un lineamiento para negociar mejoras de cara a la siguiente temporada.



Al no tener respuestas, se ha vuelto a entregar una nueva solicitud el pasado 28 de julio ya que se acercan fechas de comienzo de pretemporada y nos urge tratar temáticas de importancia de cara a la misma. Por lo tanto pretendemos mediante este público manifiesto llegar al interés de toda la ciudadania y diferentes actores políticos para que se reflexione sobre la importancia que se le da a nuestra labor y tratar de alguna manera llegar a los dirigentes departamentales para obtener una respuesta pronta”.