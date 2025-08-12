Dijo que es «un error hacerle creer a la gente» que aunque se continúen con medidas, algunas zonas no se inunden

En la tarde del pasado lunes 11, diferentes ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio, asistieron a recorrer diferentes partes del Río San José. Según confirmaron a San José Ahora, se realizó a convocatoria de «un vecino» de la zona, para explicarle a los legisladores las problemáticas que se viven en el territorio, cuando el río crece y se producen inundaciones.

En tanto, el edil nacionalista por la Lista 33, Sebastián Ferrero, quien asistió a esta reunión, publicó en sus redes sociales una reflexión a propósito de la misma: «Es necesario subrayar que cualquier iniciativa sobre la Cuenca del Río San José, y específicamente sobre los tramos que recorren nuestros barrios, precisa de la creación de algún tipo de institucionalidad, donde el Estado Uruguayo se involucre con financiación suficiente«.

Añadió que ve la «necesidad» de un trabajo a la par de la intendenta Bentaberri, con el presidente de la República, que permita hacer nacer un «espacio de análisis y ejecución financiado«.

Afirmó que «San José se va a INUNDAR igual, pero estamos convencidos, que los vecinos damnificados van a reducirse en miles si se logra un abordaje del Río, respaldado por la próxima ley de Presupuesto Nacional«.

Sobre estas últimas declaraciones, Ferrero, en diálogo con San José Ahora, manifestó: «Es un error hacerle creer a la gente que por más que trabajemos en el río, por más que se cree una comisión de cuenca, por más que haya plata para instalar la draga, etcétera, el río no va a crecer y en algún momento va a inundar parte de los barrios de San José. Eso va a continuar sucediendo porque esos barrios están en zonas inundables«.

Sin embargo, el edil considera que si se aplican diferentes medidas «sostenidas en el tiempo», las cifras de afectados serán significativamente menores: «Está estimado en que se evacuan entre 3000 y 4000 personas, (entre aquellos que solicitan ayuda y los que se autoevacúan) con la intervención adecuada y sostenida en el tiempo, los números de evacuados bajarán significativamente, en miles«.