Hoy, después del mediodía, en el Km 26 de Ciudad del Plata, departamento de San José, la Policía uruguaya montó un megaoperativo para recibir a los ómnibus que venían desde Argentina con hinchas de Racing Club de Avellaneda, que esta noche se mide ante Peñarol.

En total, casi 20 micros cruzaron la frontera y fueron controlados uno por uno antes de seguir viaje hacia Montevideo, escoltados por más de 12 móviles policiales y vehículos particulares de la fuerza.

El despliegue incluyó controles de documentación, inspecciones en cada unidad y coordinación por los accesos para garantizar que todo transcurra en completo orden. Hasta el momento, la previa del choque Peñarol vs Racing se vive sin incidentes, informó revista Al Límite y como se aprecia en las fotos de Pepe López.

Foto: Pepe López

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Racing, por la Copa Libertadores?

El partido se disputará el martes 12 de agosto de 2025 a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores y los 16 equipos restantes sueñan con consagrarse como el campeón del continente. Este martes, Peñarol y Racing disputarán el encuentro de ida de su serie en Montevideo, donde el Carbonero buscará sacar una buena ventaja de cara a la revancha en el Cilindro, mientras que la Acadé intentará golpear primero en Uruguay.

Ambos vienen de jugar un clásico el pasado sábado (el Manya goleó a Nacional, mientras que los de Avellaneda igualaron con Boca) y ahora abrirán la llave en el Estadio Campeón del Siglo.