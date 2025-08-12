El alcalde de Libertad también destacó la próxima realización del torneo de pesca del pejerrey

A mediados de julio, San José Ahora noticiaba que las obras realizadas en el parador chico de Kiyú para la construcción de una rampa accesible, venían avanzando, según lo confirmaba el alcalde de Libertad, Matías Santos.

Este martes, en diálogo con el medio, Santos confirmó que la semana pasada culminaron con las mismas. Destacó que «arranca despacito a condicionar el balneario» de cara a la próxima temporada alta.

En otro orden, resaltó que el próximo sábado 17 de agosto se llevará a cabo un nuevo torneo de pesca del pejerrey en la costa de Kiyú, organizado por el Club de Pesca Villa Rodríguez con el respaldo de la Intendencia de San José (ISJ).