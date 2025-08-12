El espectáculo infantil “La búsqueda del tesoro” se presentará el domingo 17 de agosto en San José de Mayo.



El próximo domingo 17 de agosto a las 16:30 horas, el Teatro Macció recibirá a “La Granja de Zenón” con su nuevo espectáculo “La búsqueda del tesoro”, una propuesta pensada para el público infantil y sus familias.

La historia gira en torno a un misterioso tesoro con un huevo mágico que concede tres deseos y que ha desaparecido. Los personajes de la granja invitan a los más pequeños a convertirse en exploradores y ayudarlos a resolver el enigma, en una experiencia llena de música, color, humor y participación.

Las entradas están a la venta por Tickantel con los siguientes precios: Platea $1.100, Palcos $1.000, Cazuela $800 y Paraíso $700.

El evento es organizado por la Intendencia de San José y el Teatro Macció, sumándose a la agenda cultural de agosto con una propuesta que combina entretenimiento y valores como la amistad y la cooperación.