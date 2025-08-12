La experta mexicana Edith Ortiz Díaz ofrecerá una charla sobre el rol de los museos en el intercambio de saberes comunitarios.



El próximo martes 13 de agosto a las 16:00 horas, el Centro de Investigación y Referencia en Arqueología y Paleontología (CIRAT) será sede de una instancia de intercambio internacional titulada “Museos y comunidad”, con la participación de la Dra. Edith Ortiz Díaz desde Oaxaca, México.

La actividad propone reflexionar sobre el papel de los museos como espacios de diálogo e intercambio de conocimientos entre comunidades, a partir de experiencias desarrolladas en territorio mexicano. La propuesta está dirigida a investigadores, estudiantes, gestores culturales y público general interesado en el vínculo entre patrimonio y sociedad.

El evento se desarrollará en modalidad presencial, en la sede de CIRAT ubicada en Ruta 1 vieja, Km 22.500, Ciudad del Plata, y también contará con participación online, previa solicitud de acceso al correo [email protected].

La iniciativa es organizada por la Intendencia de San José, el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.