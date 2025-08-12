Destacan que desde junio buscan una reunión con la intendenta de San José

Desde la Agrupación de Guardavidas de San José informan que, desde el 2 de junio de este año, solicitaron formalmente una reunión con la intendenta Ana Bentaberri para presentar el balance de la temporada pasada. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta.

Este balance incluye un análisis detallado de los resultados de la temporada, con una «mirada crítica» que destaca tanto los aspectos positivos como negativos relacionados con la mecánica de trabajo, logística, estado de la infraestructura, materiales disponibles, así como la cuantificación de intervenciones y rescates. Remarcan que esta información es clave para establecer líneas de trabajo y «negociar mejoras de cara a la próxima temporada«.

La agrupación afirma que ante la falta de respuesta, se entregó una nueva solicitud el pasado 28 de julio, con el «inicio de la pretemporada cada vez más cerca«.