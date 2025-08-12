Una colisión entre dos birrodado en pleno centro de San José de Mayo dejó como saldo a una mujer con lesiones de entidad y derivada a un centro asistencial.

En la tarde de ayer, 11 de Agosto, próximo a las 12:47, el Centro de Comando Unificado Departamental recibió la notificación de un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera y Emilio Frugoni, en la ciudad de San José de Mayo.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), constatando que una mujer se encontraba caída sobre el pavimento, en posición de cúbito dorsal, con dolor en uno de sus miembros inferiores. La víctima fue asistida por personal médico de UCOR, cuyo facultativo certificó “politraumatizada, posible fractura de fémur”, disponiendo su traslado a la A.M.S.J. donde posteriormente se confirmó el diagnóstico de “politraumatismo”.

En cuanto al conductor de la otra motocicleta involucrada, no presentó lesiones. Las espirometrías realizadas a ambos conductores arrojaron resultado negativo.

La Fiscalía Letrada de 2º Turno fue notificada, disponiendo las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.