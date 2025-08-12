Las posibles afectaciones sucederán entre las 08:00 y las 11:00 horas

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este miércoles 13 de agosto, entre las 08:00 y las 11:00 horas, se verá afectado el normal suministro de agua potable en un sector de la ciudad de San José de Mayo debido a trabajos en la red de distribución.

La zona de afectación estará delimitada al Norte por Luis Batlle Berres, al Sur por 18 de Julio, al Este por 25 de Mayo y al Oeste por Francisco Acuña de Figueroa.

Una vez restablecido el servicio, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad. En caso de que persistan los inconvenientes, OSE solicita a los usuarios comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde móviles.

La empresa advirtió que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.