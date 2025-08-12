Más de un centenar de vecinos debatieron en la instancia promovida por el Gobierno nacional

El pasado jueves 7 de agosto, en el Espacio Cultural de San José de Mayo, se llevó adelante la instancia «Diálogo Social«. La misma busca «alcanzar los acuerdos más amplios posibles entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y los actores sociales más representativos sobre la protección social del mañana» según afirma la página de esta instancia, generada por el Gobierno nacional, y presentada hace poco menos de un mes.

En diálogo con San José Ahora, Hugo Bai, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, al respecto del encuentro realizado en la capital departamental, manifestó: «Fue una jornada muy participativa, estuvimos a sala llena, contando con la participación de más de 100 personas. Encontramos aportes de diferentes tipo, algunos más centrados en los ejes del Diálogo, por ejemplo lo que son las escuelas de tiempo completo, que es una carencia quizá que hay en el departamento. También se mencionaron los problemas vinculados a la situación de cuidados«.

Otros de los temas que nacieron de esa charla, fueron los vinculados a la Salud, en particular «el acceso a los medicamentos y las dificultades que muchas veces se originan en los servicios estatales, sobre todo en ASSE, al momento de conseguir medicación«.

Bai mencionó que los ejes que aborda esta dinámica presentada por el Ejecutivo, abarcan todo el ciclo de vida de una persona, con el fin de «contemplar el régimen de protección y seguridad social«.

Remarcó que hubo más de 30 participaciones de los asistentes. Las mismas son de relevancia para esta fase del Diálogo, que tiene como objetivo recorrer el país buscando los insumos de los diferentes actores sociales, a fin de que con estos se pueden buscar acuerdos. La idea de los coordinadores de esta instancia, es que el 30 de abril del 2026 se le presente al presidente de la República, un documento que dé cuenta de los resultados y propuestas que surjan del Diálogo Social.