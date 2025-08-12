La industria está ubicada en el kilómetro 48 de ruta 1, zona de Libertad, departamento de San José.

El periodista Javier Perdomo escribió en La Semana que fue por declaraciones realizadas por el titular de la Dirección Nacional de Seguridad Social (DINASS-MTSS), Leonardo Di Doménico, que trascendió que la empresa química Dirox, ubicada en las afueras de Libertad, ha estado enviando a su personal al seguro de paro durante los últimos dos años. Las declaraciones del jerarca fueron realizadas a partir de críticas por ciertas demoras que ha tenido su repartición.

En las declaraciones a medios nacionales, dijo Di Doménico que la cartera realiza “todas las gestiones necesarias para agilizar los trámites dentro del marco legal y administrativo vigentes” y que en los últimos meses, “se trabajó intensamente con síndicos, interventores y responsables de empresas para completar la documentación básica legal requerida para formalizar las solicitudes”.

En base a esto fue que el jerarca de gobierno dio una serie de ejemplos concretos de empresas cuyos casos han tenido repercusión pública, como por ejemplo un frigorífico en el departamento de Paysandú y otro en Paso de los Toros, Tacuarembó. También mencionó los casos de la metalúrgica Schellenberg, de la empresa constructora Stiler y otras dos empresas vinculadas a la rama frigorífica de Colonia y Montevideo.

En lo que tiene que ver con la industria química Dirox, dijo Di Doménico que cuenta “con 54 trabajadores en esta situación” y que la empresa “viene con el régimen especial desde hace más de dos años” y que, por esa razón, “existirían beneficiarios cuyos datos no figuran en los reportes habituales del Banco de Previsión Social (BPS)”.

“La falta de precisión en la solicitud del subsidio genera dificultades administrativas, no obstante, los funcionarios de la DINASS están procesándolo”, mencionó el funcionario de gobierno.

Antecedentes

La Semana intentó en los días pasados conseguir información precisa sobre la situación de parte de dirigentes del gremio de la planta industrial, pero al cierre de estas líneas no se había obtenido respuesta. Sí supo este medio, por parte de personas que prefirieron mantener el anonimato, que se han procesado paradas de varios meses a causa de la falta de llegada de la materia prima con la se trabaja en la planta.

La fuente dijo que en estos momentos están produciendo con normalidad e insistió en que cuando se han producido los envíos al seguro de paro es por falta de materiales.

El último conflicto verificado en la industria ubicada sobre el kilómetro 48 de ruta 1, fue en julio del año 2021, cuando los trabajadores paralizaron las actividades a causa de los envíos al seguro que realizaba la empresa por la misma razón que se está verificando en los últimos tiempos: la falta de materia prima para fabricar sus productos.